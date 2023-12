Soirée jeunes talents musicaux Locaux de Mascali Gurmençon, 4 janvier 2024, Gurmençon.

Gurmençon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 17:00:00

fin : 2024-01-04 20:00:00

Accompagnement des jeunes talents : atelier d’écriture assuré par OP et coaching via Bobi B3X.

Sur inscription..

Sur inscription.

Sur inscription.

Locaux de Mascali Rue d’Arnousse

Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



