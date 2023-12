Ateliers créatifs locaux de l’Atelier de l’Immobilier 34 rue Centrale La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Saône-et-Loire Ateliers créatifs locaux de l’Atelier de l’Immobilier 34 rue Centrale La Clayette, 21 décembre 2023, La Clayette. La Clayette Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21

fin : 2023-12-21 . Venez apprendre les techniques de relooking de meubles. Les ateliers sont animés par Anne Blaise d’Eléonordéco et ont lieu dans les locaux de l’Atelier de l’Immobilier Charolais-Brionnais .

Entrée gratuite, n’hésitez pas à réserver votre place au 06 78 51 24 96 (nombre de place limité). En partenariat avec Couleurs d’Intérieur – Natacha Labruyère décoratrice d’intérieur. EUR.

locaux de l’Atelier de l’Immobilier 34 rue Centrale

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-06 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais Détails Catégories d’Évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Code postal 71800 Lieu locaux de l'Atelier de l'Immobilier 34 rue Centrale Adresse locaux de l'Atelier de l'Immobilier 34 rue Centrale Ville La Clayette Departement Saône-et-Loire Lieu Ville locaux de l'Atelier de l'Immobilier 34 rue Centrale La Clayette Latitude 46.291475 Longitude 4.30621518 latitude longitude 46.291475;4.30621518

locaux de l'Atelier de l'Immobilier 34 rue Centrale La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/