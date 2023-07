Exposition Locaux de l’association « Images et Sons en Vendômois » Vendôme, 17 septembre 2023, Vendôme.

Exposition Dimanche 17 septembre, 14h30 Locaux de l’association « Images et Sons en Vendômois »

Exposition : courses de trottinettes à Vendôme dans les années 1960.

Locaux de l'association « Images et Sons en Vendômois » Quartier Rochambeau, Bât. A – 3e étage, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://www.vendomois.fr/imagesetsons/association.htm L'association développe une banque d'images informatisées et d'archives à partir de sources documentaires très variées (cartes postales, gravures, dessins, photographies anciennes, plaques de verre) concernant l'histoire, l'architecture, les cérémonies officielles et fêtes populaires et les industries…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Images et Sons en Vendômois