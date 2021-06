Le pouliguen Plage du Nau,devant l'hôtel de ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Location kayak, paddle, baptêmes de voile Plage du Nau,devant l’hôtel de ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Location kayak, paddle, baptêmes de voile
du samedi 26 juin au mardi 31 août

du samedi 26 juin au mardi 31 août à Plage du Nau, devant l’hôtel de ville 44510 Le pouliguen

Le Cercle Nautique de La Baule Le Pouliguen Pornichet (CNBPP) vous propose des locations de kayak, paddle et des baptêmes de voile. Activités selon les marées et inscription obligatoire au jour le jour.

Le Cercle Nautique de La Baule Le Pouliguen Pornichet (CNBPP) vous propose des locations de kayak, paddle et des baptêmes de voile. Activités selon les marées et inscription obligatoire au jour le jour.
Plage du Nau, devant l'hôtel de ville 44510 Le pouliguen

