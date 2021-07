Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique LOCATION KAYAK, PADDLE, BAPTÊMES DE VOILE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

LOCATION KAYAK, PADDLE, BAPTÊMES DE VOILE Le Pouliguen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Pouliguen. LOCATION KAYAK, PADDLE, BAPTÊMES DE VOILE 2021-07-03 – 2021-08-31

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Cercle Nautique de La Baule Le Pouliguen Pornichet (CNBPP) vous propose des locations de kayak, paddle et des baptêmes de voile, à partir de 7 ans. Des compétitions seront organisées toutes les semaines.

Les activités se feront selon les marées, notamment les « balades coucher de soleil ». Les inscriptions sont obligatoires et se font le jour même. Pour toutes informations complémentaires : 06.72.03.90.43 ou au niveau du chalet du CNBPP qui sera présent sur la plage du Nau. communication@cnbpp.fr +33 2 40 42 32 11 http://www.cnbpp.fr/ Le Cercle Nautique de La Baule Le Pouliguen Pornichet (CNBPP) vous propose des locations de kayak, paddle et des baptêmes de voile, à partir de 7 ans. Des compétitions seront organisées toutes les semaines.

