Rafting, canoë-kayak, hydrospeed, stand up paddle : en Alsace, les sports d'eau vive et de pagaie se pratiquent au Parc des Eaux Vives. Débutants comme initiés, trouvez votre sport aquatique vous correspondant le plus ! En eau calme ou dans les remous de la rivière, la location est là pour vous équiper au mieux pour votre activité.

+33 3 89 89 70 20

