Location de vélos à assistance électrique, VTT, golfette au Haras du Pin Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Orne

Location de vélos à assistance électrique, VTT, golfette au Haras du Pin Le Pin-au-Haras, 23 octobre 2021, Le Pin-au-Haras. Location de vélos à assistance électrique, VTT, golfette au Haras du Pin Le Pin-au-Haras

2021-10-23 10:30:00 – 2021-11-07 12:00:00

Le Pin-au-Haras Orne La visite du domaine, à vélo ou en golfette, mais de toute façon électrique, pour une balade ludique et éco-responsable. Sans bruit, au cœur de ses paysages verdoyants, l’immensité du Domaine du Pin se dévoile devant vous.

Plusieurs circuits vous sont proposés (à l’heure, demi-journée ou journée). La visite du domaine, à vélo ou en golfette, mais de toute façon électrique, pour une balade ludique et éco-responsable. Sans bruit, au cœur de ses paysages verdoyants, l’immensité du Domaine du Pin se dévoile devant vous.

Plusieurs circuits vous… La visite du domaine, à vélo ou en golfette, mais de toute façon électrique, pour une balade ludique et éco-responsable. Sans bruit, au cœur de ses paysages verdoyants, l’immensité du Domaine du Pin se dévoile devant vous.

Plusieurs circuits vous sont proposés (à l’heure, demi-journée ou journée). Le Pin-au-Haras

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras, Orne Autres Lieu Le Pin-au-Haras Adresse Ville Le Pin-au-Haras lieuville Le Pin-au-Haras Departement Orne

Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pin-au-haras/

Location de vélos à assistance électrique, VTT, golfette au Haras du Pin Le Pin-au-Haras 2021-10-23 was last modified: by Location de vélos à assistance électrique, VTT, golfette au Haras du Pin Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras 23 octobre 2021 Le Pin-au-Haras Orne

Le Pin-au-Haras Orne