Honfleur Calvados Découvrez Honfleur en vélo électrique HOBIKE !

Partez à la découverte du centre historique et ses monuments phares : l’église Sainte-Catherine, l’église Saint-Léonard, la Lieutenance & le Vieux Bassin. Pédalez le long de la jetée et rencontrez les personnages emblématiques qui ont marqué l’histoire de la ville dans le Jardin des Personnalités. Grimpez la Côte de Grâce pour admirer le panorama du Mont Joli et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Les vélos sont loués avec panier, casque et antivol.

Vous devez être munis d’une carte d’identité en cours de validité pour la location. Un contrat de location sera signé.

Partez à la découverte du centre historique et ses monuments phares : l’église Sainte-Catherine, l’église Saint-Léonard, la Lieutenance & le Vieux Bassin. Pédalez le long de la jetée et rencontrez les personnages emblématiques qui ont marqué l’histoire de la ville dans le Jardin des Personnalités. Grimpez la Côte de Grâce pour admirer le panorama du Mont Joli et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Les vélos sont loués avec panier, casque et antivol.

