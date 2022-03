Location de vélo Kaouann – Journée des Loisirs Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Envie d’une escapade nature à vélo ? Petite balade en famille de 2h le long du canal ou boucle à la découverte des alentours en amoureux à la journée ?

Rdv sur le Port de Dinan où l’équipe Kaouann vous attend avec un accès direct aux voies vertes longeant la Rance.

Kaouann vous fournit des conseils sur les balades possibles, du matériel de qualité (vélos assemblés en France) adapté à tous et à vos envies. VTC, VAE, vélos rando, tandems, vélos pour enfant, remorques, sièges bébés. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

