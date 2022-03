Location de kayak sur la Sienne Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Quettreville-sur-Sienne

Location de kayak sur la Sienne Quettreville-sur-Sienne, 20 avril 2022, Quettreville-sur-Sienne. Location de kayak sur la Sienne Ponton de Quettreville Association Nautique Hautaise Quettreville-sur-Sienne

2022-04-20 – 2022-04-20 Ponton de Quettreville Association Nautique Hautaise

Quettreville-sur-Sienne Manche Quettreville-sur-Sienne Location de kayak sur la Sienne.

Descente en rivière d’environ 50minutes.

Rendez-vous au Ponton de Quettreville avec l’Association Nautique Hautaise.

