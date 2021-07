Saint François Longchamp Saint François Longchamp Saint-François-Longchamp, Savoie Location de jeux d’extérieur Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Location de jeux d'extérieur 2021-07-03 – 2021-08-27 Office de Tourisme Maison du Tourisme

Saint François Longchamp Savoie Location (contre caution) de jeux d’extérieurs.

Ping pong, pétanque, molkky, badminton, ballons.

Gratuit pour les détendeurs de a MyCard dernière mise à jour : 2021-05-20 par Office de Tourisme de Saint François Longchamp

