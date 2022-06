Location de canoës à Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Heuilley-sur-Saône 24 24 EUR La saison estivale commence enfin ! Profitez du retour du soleil et de la chaleur pour faire une balade en canoë en famille ou entre amis. Sur la Saône et l’Ognon, différents parcours vous permettront de profiter pleinement de la nature et des paysages du Val de Saône. contact@capvaldesaone-tourisme.fr La saison estivale commence enfin ! Profitez du retour du soleil et de la chaleur pour faire une balade en canoë en famille ou entre amis. Sur la Saône et l’Ognon, différents parcours vous permettront de profiter pleinement de la nature et des paysages du Val de Saône. Heuilley-sur-Saône

