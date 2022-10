écriture et musique « La Machine à Mots » Local une idée dans l’air Apt Catégories d’évènement: Apt

0617737836 https://vimeo.com/user9562720 local de répétitions de la Cie une idée dans l’air La Machine à Mots une résidence de création de Séverine Bruneton et Tito Loria À partir d’un glanage de mots, une écriture se forme et se dit au micro pour devenir des sons et des notes MIDI.

Écriture et voix sont passées à la moulinette des fréquences d’un ordinateur et de logiciels numériques.

