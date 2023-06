Braderie du Secours populaire Local Secours populaire Briare Catégorie d’Évènement: Briare Braderie du Secours populaire Local Secours populaire Briare, 1 juillet 2023, Briare. Braderie du Secours populaire Samedi 1 juillet, 09h00 Local Secours populaire Venez chiner à Briare ! Le Secours populaire organise une braderie, au pavillon du comité, le samedi 1er juillet de 9 heures à 18 heures. Une participation financière sera demandée pour le linge/les vêtements par kilo acheté. N’hésitez pas à leur rendre visite. Local Secours populaire 51 bis avenue de Lattre de Tassigny, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 37 16 57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

