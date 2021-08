Mirabel-aux-Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Drôme, Mirabel-aux-Baronnies Local musique festival 4ème édition Mirabel-aux-Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Catégories d’évènement: Drôme

Local musique festival 4ème édition Mirabel-aux-Baronnies, 3 septembre 2021, Mirabel-aux-Baronnies. Local musique festival 4ème édition 2021-09-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-03 00:30:00 00:30:00

Mirabel-aux-Baronnies Drôme Mirabel-aux-Baronnies Scène ouverte et avec la participation des groupes Coquelicot, Carabine, Le nuage iridescent. +33 6 51 08 45 29 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d'évènement: Drôme, Mirabel-aux-Baronnies Autres Lieu Mirabel-aux-Baronnies