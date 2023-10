Rencontre de réparateurs et réparatrices Local municipal en contrebas de l’ID Aixe-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Aixe-sur-Vienne

Haute-Vienne Rencontre de réparateurs et réparatrices Local municipal en contrebas de l’ID Aixe-sur-Vienne, 22 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne. Rencontre de réparateurs et réparatrices Dimanche 22 octobre, 15h00 Local municipal en contrebas de l’ID Entraide entre réparateurs et réparatrices.

Aide aux personnes qui souhaitent essayer de réparer mais n’osent pas le faire seules ! Local municipal en contrebas de l’ID 1 avenue des Villas 87700 Aixe-sur-vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

