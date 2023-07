Ouverture exceptionnelle du local de l’association Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Ouverture exceptionnelle du local de l’association Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon Vierzon, 16 septembre 2023, Vierzon. Ouverture exceptionnelle du local de l’association 16 et 17 septembre Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon Ouverture exceptionnelle du local de l’association. Démonstration de battage de blé à l’ancienne, démarrage des tracteurs, visite de la collection et stand de documentation. Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon 19-23 rue du Bas-de-Grange, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 06 88 32 58 32 http://ville-vierzon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© Michel Hervé

