Galette des rois des antennes MDB de la Boucle Nord Seine ‍♂️ Local MDB Asnières Asnières-sur-Seine

Galette des rois des antennes MDB de la Boucle Nord Seine

Pour bien entamer 2024, nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle Galette des Rois, un événement festif qui rassemblera les antennes Mieux se Déplacer à Bicyclette de la Boucle Nord Seine

Date : Samedi 20 janvier

Heure : À partir de 16h

Lieu : Local MDB d’Asnières au 1 Avenue Du Dr Fleming 92600 Asnières-sur-Seine

Au programme, un agréable pot-goûter avec de quoi se désaltérer et se régaler. Nous vous encourageons à apporter vos gourmandises pour enrichir notre table commune.

Cet événement convivial sera l’occasion idéale pour discuter, échanger sur nos envies et projets pour l’année à venir, et partager un moment chaleureux entre passionnés de vélo.

Nous avons également le plaisir d’inviter les antennes MDB voisines, alors n’hésitez pas à faire passer le mot !

Nous sommes impatients de vous retrouver pour débuter cette nouvelle année en beauté.

Local MDB Asnières 1 Avenue Du Docteur Fleming, Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France

