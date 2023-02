La nuit de la pelote ! Local LPO BFC Talant Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dans le cadre de la Nuit de la chouette, venez passer une chouette nuit à décortiquer des pelotes pour faire avancer la connaissance ! Local LPO BFC 3 allée Célestin Freinet – Talant 21240 Le Belvédère Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{“link”: “mailto:groupejeunes.bfc@lpo.fr”}] Durant 12h consécutives, un soirée originale entre jeunes pour décortiquer des pelotes de réjection.

Prévoir de quoi partager un repas le soir et un petit déjeuner le lendemain matin (thé/café fourni).

Accessible aux débutants, il est également possible de ne participer qu’à une partie de la soirée.

Activité Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Inscription via le Discord du groupe jeunes LPO BFC (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

