Atelier pelotes Local LPO AURA délégation territoriale de l’Ain, 15 mars 2023, Pont-d'Ain. Atelier pelotes Mercredi 15 mars, 18h00 Local LPO AURA délégation territoriale de l’Ain Sur inscription (places limitées) Au programme :

– Temps de présentation sur les rapaces nocturnes de l’Ain et leurs pelotes

– Temps pratique de décorticage avec détermination des micromammifères par les crânes et mandibules Atelier ouvert aux débutant.e.s comme aux confirmé.e.s (à partir de 9 ans) Inscription obligatoire : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/evenements/atelier-pelotes/ Informations complémentaires : jeanne.garnier@lpo.fr / 07 81 23 20 28 Local LPO AURA délégation territoriale de l’Ain 5, rue Bernard Gangloff Pont-d’Ain 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/evenements/atelier-pelotes/ »}] [{« link »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/evenements/atelier-pelotes/ »}, {« link »: « mailto:jeanne.garnier@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T21:00:00+01:00

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T21:00:00+01:00 pelotes Nuit de la chouette LPO AURA

