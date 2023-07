Jeux de société – Viens jouer Local le Pion Le Pin-la-Garenne, 9 juillet 2023, Le Pin-la-Garenne.

Le Pin-la-Garenne,Orne

L’association de jeux de société Au pion la garenne propose de 14h à 18h d’apporter ses jeux et de venir jouer au local le Pion à la mairie du Pin la Garenne.

Adhésion à l’année 10€ (enfant 3€) journée 2€.

2023-07-09 14:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Local le Pion Mairie du Pin-la-Garenne

Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie



The Au pion la garenne board game association invites you to bring your own games and play at the Pion club in the town hall of Le Pin la Garenne from 2pm to 6pm.

Annual membership 10? (child 3?) day 2?

De 14.00 a 18.00 horas, la asociación de juegos de mesa Au Pion la Garenne le invita a traer sus propios juegos y venir a jugar al club Le Pion, en el ayuntamiento de Le Pin la Garenne.

Abono anual 10 € (niños 3 €), abono de un día 2 €

Der Gesellschaftsspielverein Au pion la garenne bietet von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, Spiele mitzubringen und im Lokal Le Pion im Rathaus von Le Pin la Garenne zu spielen.

Jahresmitgliedschaft 10? (Kinder 3?) Tag 2?

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme