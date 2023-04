projection-débat autour de la deuxième partie du film documentaire « Ni Dieu Ni Maitre » de Tancrède Ramonet Local la commune – Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

projection-débat autour de la deuxième partie du film documentaire « Ni Dieu Ni Maitre » de Tancrède Ramonet Local la commune – Rennes, 12 avril 2023, Rennes. projection-débat autour de la deuxième partie du film documentaire « Ni Dieu Ni Maitre » de Tancrède Ramonet 12 et 20 avril Local la commune – Rennes – Présentation de la deuxième partie du film documentaire « Ni Dieu Ni Maitre » de Tancrède Ramonet

– Projection de « La Mémoire des vaincus (1911-1945) »

– Débat entre spectateurs Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T20:00:00+02:00 – 2023-04-12T23:00:00+02:00

2023-04-20T20:00:00+02:00 – 2023-04-20T20:30:00+02:00

