Causerie de géopolitique anarchiste & antimilitariste organisé par le groupe la Sociale Local la commune – Rennes, 28 janvier 2023, Rennes.

Avec Nicolas Eprendre, co-auteur de l’ouvrage « Guerre en Ukraine. Géopolitique des Empires » qui paraîtra aux Editions du monde libertaire le 13 janvier.

Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes

La guerre en Ukraine s’est invitée avec fracas dans de nombreux quotidiens. Exils, cadavres, explosions, champs de ruines, souffrances : la barbarie s’étale en nourrissant patriotisme et nationalisme, ferments de « la prochaine ». Pour les États, le monde est un vaste échiquier, réservoir de ressources et de profits.

Dans cette région stratégique pour les Empires, les populations sont pauvres, mais les oligarques s’enrichissent des terres noires fertiles, des industries du Donbass et des services privatisés. L’espace politique de l’Ukraine ne s’est qu’en partie stabilisé avec le régime soviétique. Depuis son indépendance en 1991, le pouvoir russe s’y intéresse toujours.

Mais pourquoi la guerre, pourquoi maintenant ? Quels sont les véritables objectifs de l’autocrate russe Poutine ? Quelles menaces ? Comprendre les enjeux actuels pour agir nécessite une analyse nourrie par la géographie et par l’histoire.

C’est le travail collectif réalisé par le réseau Makhno de la Fédération Anarchiste et présenté dans cet ouvrage, en compagnie de contributions internationales.

De nos jours, la « carte du monde » risque de changer une nouvelle fois, faisant reculer nos espoirs d’émancipation et d’égalité sociale.

Pour échapper aux propagandes impériales de tous bords et à la géopolitique de comptoir, il est crucial de s’informer pour donner de la force à l’internationalisme et au cosmopolitisme, pour combattre la guerre et les États, de crainte qu’il n’y ait plus de paysage après la bataille.



