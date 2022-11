Causerie avec 2 camarades sur le thème de « la désertion comme méthode de lutte contre les dominations et un moyen de se reconstruire» Local la commune – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Causerie avec 2 camarades sur le thème de « la désertion comme méthode de lutte contre les dominations et un moyen de se reconstruire» Local la commune – Rennes, 5 décembre 2022, Rennes. Causerie avec 2 camarades sur le thème de « la désertion comme méthode de lutte contre les dominations et un moyen de se reconstruire» Lundi 5 décembre, 20h30 Local la commune – Rennes

Entrée libre

Autour de l’ouvrage d’Eric Sadin, écrivain et philosophe « Faire Sécession, une politique de nous-mêmes » https://www.lechappee.org/collections/pour-en-finir-avec/faire-secession Local la commune – Rennes 17 rue de Châteaudun 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Un camarade nous dressera un tableau accablant du monde capitaliste générateur d’inégalités et d’injustices toujours plus criantes et , qui ne nous laisse qu’avec des choix de vies toujours plus limités. Les conséquences sur notre santé morale et physique nous amène à questionner le fonctionnement de cette société. Les alternatives, violentes ou pas, montrent leurs limites face à une oligarchie sans concession. Alors émergent de nouvelles approches de vie sociale. Certains esprits cherchent à repenser l’organisation de la société. Ce livre renouvelle les perspectives d’émancipation, en dressant un registre d’actions concrètes. Le moment est venu de ne plus nous en remettre à des instances tierces pour nous engager dans une impérieuse et salutaire politique de nous-mêmes.

Comme un regard croisé, notre camarade Jean-Pierre Tertrais abordera –lui- la thématique suivante : Même si l’opposition frontale au pouvoir n’a pas disparu, il semble que la contestation s’oriente davantage vers une non-coopération, une dissidence, une désadhésion aux valeurs du système, dans le sens où l’entendait La Boétie ; refuser de servir le système plutôt que l’attaquer. Le seul critère de jugement de ces stratégies, certes pas nouvelles, mais qui montent en puissance, sera leur efficacité.

