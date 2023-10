Exposition du village illuminé de Noël (local face à la place du marché) Blonville-sur-Mer, 4 décembre 2023, Blonville-sur-Mer.

Blonville-sur-Mer,Calvados

Passionné par les villages miniatures représentant Noël, Louis Germain collectionne depuis de nombreuses années petites maisons illuminées, décors enneigés, moulins, lampadaires, manèges, église, petits trains, personnages en tous genres, et bien sûr des Pères Noël. Chaque année ce Blonvillais complète sa collection, et expose désormais un véritable village traditionnel de montagne miniature, qu’il expose depuis plusieurs années pour que chacun puisse profiter de son esprit de Noël. Les yeux des enfants s’illuminent devant les patineurs minuscules en mouvement, le train qui passe ou le traîneau du Père Noël qui vole. Tout le village de montagne s’anime et s’illumine pour faire vivre la magie de noël.

Son local se situe face à la place du marché, avec une grande vitrine permettant d’admirer la collection de l’extérieur à tout moment..

Vendredi 2023-12-04 16:00:00 fin : 2024-01-08 . .

(local face à la place du marché) Boulevard Marcel Lechanteur

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie



Fascinated by miniature villages representing Christmas, Louis Germain has been collecting for many years illuminated little houses, snowy decorations, mills, lampposts, merry-go-rounds, church, little trains, characters of all kinds, and of course Santa Clauses. Every year this Blonvillais completes his collection, and now exhibits a real traditional miniature mountain village, which he has been displaying for several years so that everyone can enjoy his Christmas spirit. Children’s eyes light up in front of the tiny skaters in motion, the passing train or Santa’s flying sleigh. The whole mountain village comes alive and lights up to bring the magic of Christmas to life.

Its premises are located in front of the market square, with a large showcase allowing the collection to be admired from outside at any time.

Apasionado de los pueblos en miniatura que representan la Navidad, Louis Germain lleva muchos años coleccionando casitas iluminadas, adornos nevados, molinos, farolas, tiovivos, iglesias, trenecitos, personajes de todo tipo y, por supuesto, Papás Noel. Cada año, este Blonvillais amplía su colección, y ahora expone un auténtico pueblo tradicional de montaña en miniatura, que exhibe desde hace varios años para que todo el mundo pueda disfrutar del espíritu navideño. Los ojos de los niños se iluminan ante los pequeños patinadores en movimiento, el tren que pasa o el trineo de Papá Noel que pasa volando. Todo el pueblo de la montaña cobra vida y se ilumina para dar vida a la magia de la Navidad.

Sus instalaciones están situadas frente a la plaza del mercado, con un gran escaparate que permite admirar la colección desde el exterior en cualquier momento.

Als leidenschaftlicher Sammler von Miniaturdörfern, die Weihnachten darstellen, sammelt Louis Germain seit vielen Jahren kleine beleuchtete Häuser, verschneite Kulissen, Windmühlen, Laternen, Karussells, Kirchen, kleine Züge, Figuren aller Art und natürlich Weihnachtsmänner. Jedes Jahr vervollständigt dieser Blonviller seine Sammlung und stellt nun ein echtes traditionelles Bergdorf im Miniaturformat aus, das er seit mehreren Jahren ausstellt, damit jeder seine Weihnachtsstimmung genießen kann. Die Augen der Kinder leuchten angesichts der winzigen Schlittschuhläufer in Bewegung, des vorbeifahrenden Zuges oder des fliegenden Schlittens des Weihnachtsmannes. Das ganze Bergdorf wird zum Leben erweckt und erstrahlt in weihnachtlichem Glanz, um den Zauber der Weihnacht lebendig werden zu lassen.

Sein Lokal befindet sich gegenüber dem Marktplatz mit einem großen Schaufenster, sodass man die Kollektion jederzeit von außen bewundern kann.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité