Découvrez une exposition inédite sur la vigne et le vin Local du Syndicat Viticole de Cernay et Environs Uffholtz, 17 septembre 2023, Uffholtz.

Découvrez de nombreux objets et documents sur la vigne et le vin présentés au public pour la première fois : plus de 400 cartes de menus, des centaines de reproductions ou cartes postales sur les raisins, les villages, les régions ou les pays viticoles, la route des vins d’Alsace, des centaines de cartes de vœux, des images bachiques ou religieuses, des objets de décoration, capsules, verres, cruches ou carafes, des bouteilles et des milliers d’étiquettes, des documents commerciaux, affiches et publicités…

En complément, vous pourrez également accéder à une bibliothèque composée de plus d’une centaine d’ouvrages auxquels s’ajoutent des revues, des almanachs, des gravures, des articles de presse, des œuvres d’art ou des chansons…

Local du Syndicat Viticole de Cernay et Environs 22 rue du ballon 68700 Uffholtz Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est Le Syndicat viticole de Cernay et environs, fondé en 1947, a pour but la défense de l’appellation Alsace sur les communes de Cernay, Steinbach, Wattwiller et Uffholtz. Il regroupe les viticulteurs, vignerons, vignerons-récoltants coopérateurs ou indépendants, producteurs de raisins, professionnels ou pluriactifs. Il regroupe aussi les vignerons amateurs ou de loisirs, de même que ceux qui souhaitent promouvoir le vignoble, les vins, les activités œnotouristiques et les animations communales ou amicales. Devant le local syndical, quelques pieds de vignes et un échalas sculpté à l’effigie de saint Urbain patron des vignerons.

Le syndicat est affilié à l’Association des viticulteurs d’Alsace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Tharcise Meyer