Calvados CAEN (14) : Réunion des adhérents Local du GONm Caen, 13 décembre 2023 19:00, Caen. CAEN (14) : Réunion des adhérents Mercredi 13 décembre, 20h00 Local du GONm La réunion caennaise se tiendra le mercredi 13 décembre à 20h au local du GONm. Voici les points prévus : 1) L’extension de la répartition de quelques espèces en Normandie

2) Un bon coin méconnu : la basse vallée de la Seulles

3) Observations inédites Qu’on se le dise !

Bruno Lang La réunion sera accessible en visio-conférence à partir de 20h, le lien :

La réunion sera accessible en visio-conférence à partir de 20h, le lien :

https://meet.jit.si/moderated/a1f29ddb6fc0791c5d1484a24a790f5a8c546a39f478de35df4ea23459b138a3

Local du GONm
181 rue d'Auge
14000 CAEN

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:30:00+01:00

