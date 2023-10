Caen (14) – Formation GONm – Rédaction d’un article scientifique Local du GONm Caen Catégories d’Évènement: Caen

Claire et Gérard Debout proposent une formation à la rédaction des articles scientifiques. Celle-ci aura lieu au local du GONm à Caen le samedi 25 novembre 2023, de 9h30 à 12 h. Le programme est le suivant : – Les différents types d'articles

– Utilisation de la bibliographie pour cerner le sujet

– Résultats bruts

– Présentation des résultats

– Distinction résultats et discussion

– Plans à suivre

– Règles et usages

– Rédaction d'un résumé Le nombre de participants est limité à 16 pour des raisons de place ; il est donc impératif de s'inscrire auprès du secrétariat (secretariat@gonm.org). Local du GONm 181 rue d'Auge 14000 CAEN

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

