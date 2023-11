CAEN (14) : Réunion des adhérents Local du GONm Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados CAEN (14) : Réunion des adhérents Local du GONm Caen, 8 novembre 2023, Caen. CAEN (14) : Réunion des adhérents Mercredi 8 novembre, 20h00 Local du GONm Pour une fois, la réunion caennaise se tiendra à la date et à l’heure prévue soit le mercredi 8 novembre à 20 h au local du gonm. Didier Desvaux a concocté un quizz dont le titre est « et mon oeil ? » Quant à moi je compléterai le quizz fait la dernière fois… Qu’on se le dise ! Bruno Lang // La réunion sera accessible en visio conférence, le lien vous sera transmis le soir même sur cette annonce. \ Local du GONm 181 rue d’Auge 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « secretariat@gonm.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T23:00:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Local du GONm Adresse 181 rue d'Auge 14000 CAEN Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Local du GONm Caen latitude longitude 49.174845;-0.33994

Local du GONm Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/