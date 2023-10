Caen (14) – Formation GONm – Utilisation du Drône Local du GONm Caen, 21 octobre 2023, Caen.

Jean-Marc Jansen propose une formation à l’utilisation du drone.

Celle-ci aura lieu au local du GONm à Caen le samedi 21 octobre 2023, de 9h30 à12 h.

Le programme est le suivant :

– Typologie des drones

– Règlementation en Franceb et en Europe

– Présentation d’Alphatango

– Bonnes pratiques et sécurité

– Les assurances

– La météo

– Le Kp

– Les modes de pilotage et le paramétrage des drones

– Paramétrage pour la photographie et la vidéo

– Usage des filtres

– Usage pour l’observation des oiseaux (débat)

Le nombre de participants est limité à 16 pour des raisons de place ; il est donc impératif de s’inscrire auprès du secrétariat (secretariat@gonm.org).

Crédit photo : JM. JANSEN

