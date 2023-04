CAEN (14) – Réunion des adhérents Local du GONm Caen Catégories d’Évènement: Caen

CAEN (14) – Réunion des adhérents Local du GONm, 12 avril 2023, Caen. CAEN (14) – Réunion des adhérents Mercredi 12 avril, 20h00 Local du GONm Mercredi 12 avril 2023 – 20h au local.

Réunion des adhérents du Calvados

– test « quel ornithologue êtes-vous au sein du Gonm? »

– jeu « pattes, bec, oeil »

– enquêtes en cours

– etc

Contact : Bruno Lang (bruno.lang@wanadoo.fr) Local du GONm 181 rue d'Auge 14000 CAEN

