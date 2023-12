Dégust’HUITRES Local du comité des Fêtes Montréverd Catégories d’Évènement: Montréverd

Vendée Dégust’HUITRES Local du comité des Fêtes Montréverd, 17 décembre 2023 10:00, Montréverd. Dégust’HUITRES Dimanche 17 décembre, 11h00 Local du comité des Fêtes Ouvert à tous Dégust’huitres au local du comité des fêtes.

Plateau de charcuterie

Bar Local du comité des Fêtes la petite roche Saint-André-Treize-Voies 85260 Montréverd Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 10:00
Catégories d'Évènement: Montréverd, Vendée
Autres
Code postal 85260
Lieu Local du comité des Fêtes
Adresse la petite roche Saint-André-Treize-Voies 85260 Montréverd
Ville Montréverd
Departement Vendée

