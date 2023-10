Rando d’Halloween Local du club Longueville-sur-Scie, 27 octobre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

Le club VTT de la Scie vous convie à la rando d’Halloween !

au choix de 20 à 33km !

Êtes vous prêt à venir rouler dans nos chemins hantés et venir dépasser vos plus grandes peurs lors de notre traditionnelle randonnée d’Halloween!? L’équipe du VTT de la Scie et collaboration avec ARB’AVENTURE vous ont concocté une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

Alors oui, la pluie sera sans doute au rendez vous et la boue sera sûrement de la partie aussi! Mais tout ça n’est rien à côté des cris, des rires et des souvenirs que nous allons créer ensemble pour cette sortie nocturne.

Ravito spécial avec la fameuse soupe au programme, possibilité de tenter le parcours tyrolienne et le Quick Jump par la même occasion.

Alors, on n’hésite pas, les inscriptions c’est ici que ça se passe !.

2023-10-27 18:00:00 fin : 2023-10-27 21:00:00. .

Local du club Route de Newton Longville

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Club VTT de la Scie invites you to its Halloween ride!

from 20 to 33km!

Are you ready to ride our haunted trails and overcome your worst fears on our traditional Halloween ride? The VTT de la Scie team, in collaboration with ARB’AVENTURE, have concocted an evening you won?t soon forget!

Yes, it’ll be raining and muddy! But that’s nothing compared to the screams, laughter and memories we’ll be making together on this night out.

There’ll be a special Ravito with the famous soup on the program, and the chance to try out the zip-line course and the Quick Jump at the same time.

So don’t hesitate, sign up here!

¡El Club VTT de la Scie te invita a su paseo de Halloween!

¡Elige entre 20 y 33 km!

¿Estás preparado para recorrer nuestros senderos embrujados y superar tus peores miedos en nuestro tradicional paseo de Halloween? El equipo del VTT de la Scie y ARB’AVENTURE han preparado una velada inolvidable

Así que sí, ¡la lluvia probablemente estará presente y el barro seguro que también! Pero eso no es nada comparado con los gritos, las risas y los recuerdos que crearemos juntos en esta noche.

Habrá un Ravito especial con la famosa sopa en el menú, y la oportunidad de probar la tirolina y el Quick Jump al mismo tiempo.

Así que no lo dudes, ¡apúntate aquí!

Der Club VTT de la Scie lädt Sie zur Halloween-Wanderung ein!

sie haben die Wahl zwischen 20 und 33 km!

Sind Sie bereit, auf unseren gespenstischen Wegen zu fahren und Ihre größten Ängste bei unserer traditionellen Halloween-Wanderung zu überwinden? Das Team des VTT de la Scie hat in Zusammenarbeit mit ARB’AVENTURE einen Abend zusammengestellt, den Sie nicht so schnell vergessen werden!

Ja, es wird wahrscheinlich regnen und der Schlamm wird sicher auch mit von der Partie sein! Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem Geschrei, dem Gelächter und den Erinnerungen, die wir gemeinsam auf dieser Nachtfahrt schaffen werden.

Es gibt ein spezielles Essen mit der berühmten Suppe und die Möglichkeit, die Zipline und den Quick Jump auszuprobieren.

Also, zögern Sie nicht, die Anmeldungen sind hier zu finden!

