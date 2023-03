Formation Mallette Etre Humain Vivre Ensemble Local des Petits Débrouillards, HLM du Pont du Las – 3 place keraudren Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Formation Mallette Etre Humain Vivre Ensemble Local des Petits Débrouillards, HLM du Pont du Las – 3 place keraudren, 5 avril 2023, Toulon. Formation Mallette Etre Humain Vivre Ensemble 5 et 6 avril Local des Petits Débrouillards, HLM du Pont du Las – 3 place keraudren formation gratuite, inscription obligatoire Rejoignez la formation Mission H pour apprendre l’usage de la mallette « Etre Humain Vivre Ensemble ».

Les Petits Debrouillards forment les professionnelles à l’usage de la mallette EHVE qui contient des ateliers de sensibilisation clé en main sur les thématiques : Diversité culturelle, discriminations et stéréotypes de genre.

A la fin de la formation, la mallette est mise à disposition gratuitement et notre équipe vous accompagnement pour préparer vos interventions. Local des Petits Débrouillards, HLM du Pont du Las – 3 place keraudren 8300 Toulon

2023-04-05T10:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:00:00+02:00

2023-04-06T10:00:00+02:00 – 2023-04-06T16:00:00+02:00

