Senlis L’association Bien être au fours à chaux fête halloween Local de l’association Senlis, 31 octobre 2023, Senlis. L’association Bien être au fours à chaux fête halloween Mardi 31 octobre, 16h00 Local de l’association Entrée libre L’association Bien ​être au fours à chaux organise pour la troisième année halloween .

Ouvert à​ tous

Conditions tous les enfants déguisé (​si les parents veulent jouer le jeux ils peuvent)

Inscription jusqu’au​ 28 octobre.

Déroulement de​ l’après-midi :

1​6h: accueil des participants

1​6h30: partage de goûter

1​6 h45 – 17h : photo de groupe

1​7h: départ pour la chasse aux

18h : retour au local de l’association et distribution des paquets offert par l’association . Local de l’association 5 impasse des fours a chaux 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « AssociationbienetreauFAC@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 54 75 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

