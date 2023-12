Activités manuelles Local de l’association Saint-Martin-de-Fressengeas, 3 février 2024, Saint-Martin-de-Fressengeas.

Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:30:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Venez apprendre et partager vos passions (tricot, couture, origami…) le temps d’une matinée conviviale.

Local de l’association le bourg

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



