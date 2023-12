Atelier d’art graphique Local de l’association Saint-Martin-de-Fressengeas Catégories d’Évènement: Dordogne

Atelier d'art graphique Local de l'association Saint-Martin-de-Fressengeas, 27 décembre 2023, Saint-Martin-de-Fressengeas.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:30:00

fin : 2023-12-27 18:30:00 Dessin, aquarelle, acrylique, diverses techniques seront vues tout au long de l’année.

Dessin, aquarelle, acrylique, diverses techniques seront vues tout au long de l'année

Dessin, aquarelle, acrylique, diverses techniques seront vues tout au long de l’année .

Local de l’association le bourg

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

