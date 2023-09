Atelier d’art graphique Local de l’association Saint-Martin-de-Fressengeas, 20 septembre 2023, Saint-Martin-de-Fressengeas.

Saint-Martin-de-Fressengeas,Dordogne

Dessin, aquarelle, acrylique, diverses techniques seront vues tout au long de l’année.

2023-09-20 fin : 2024-06-26 18:30:00. .

Local de l’association le bourg

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Drawing, watercolor, acrylic, various techniques will be seen throughout the year

Dibujo, acuarela, acrílico, se verán diversas técnicas a lo largo del año

Zeichnen, Aquarell, Acryl, verschiedene Techniken werden im Laufe des Jahres gesehen werden

Mise à jour le 2023-09-18 par Isle-Auvézère