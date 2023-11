️ Atelier auto-réparation de vélo tous les samedis à Asnières-sur-Seine ‍♀️ Local de l’association MDB Asnières Asnières-sur-Seine, 25 novembre 2023, Asnières-sur-Seine.

️ Atelier auto-réparation de vélo tous les samedis à Asnières-sur-Seine ‍♀️ 25 novembre 2023 – 17 février 2024, les samedis Local de l’association MDB Asnières

Notre association regroupe des passionnés du vélo comme moyen de transports écologique et convivial .

Retrouvez-nous à notre local d’atelier d’auto-réparation, chaque samedi de 14h00 à 17h00 au 1 Avenue du Docteur Fleming à Asnières-sur-Seine et apprenez à faire des réparations de vélo avec nos bénévoles mécaniciens.

L’atelier est l’occasion idéale d’apprendre à être autonome dans les petites réparations et de partager un moment en famille.

Retrouvez-nous pour cet atelier d’auto-réparation et faites partie de la communauté qui soutient la mobilité douce et la durabilité

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association MDB Asnières, vous pouvez compléter votre adhésion sur notre site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et nous suivre sur les réseaux sociaux.

Rejoignez-nous sur notre page Facebook MDBasnieressurseine, sur Instagram mdb_asnieres_92 et sur Twitter Mdb_Asnieres pour être informé de nos événements. Vous y découvrirez nos ateliers d’auto-réparation, nos apéros conviviaux, nos balades et nos actions pour favoriser la mobilité douce.

Local de l’association MDB Asnières 1 Avenue du Docteur Fleming 92600 Asnières-Sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://mdb-idf.org/adhesion/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00