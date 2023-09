journée nationale de la spéléologie local de l’ARS La Rochefoucauld-en-Angoumois, 30 septembre 2023, La Rochefoucauld-en-Angoumois.

journée nationale de la spéléologie Samedi 30 septembre, 14h00 local de l’ARS Sur inscription, gratuit

L’après midi commencera par une initiation à la spéléologie. Une randonnée souterraine permettra d’appréhender le milieu souterrain avec les gentils organisateurs de notre club dans une ambiance conviviale, puis ensuite ce sera cinéma avec un diaporama qui vous présentera si vous le désirez les différentes facettes de ce sport sciences.

Venez nombreux !

local de l’ARS 37 route de Chazelles 16110 La Rochefoucauld en Angoumois La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « doucet.danielle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 45 79 17 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 30 00 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

spéléologie initiation Spéléologie

ARS La Rochefoucauld