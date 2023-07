Initiation à la spéléologie avec l’ARS sur le karst de La Rochefoucauld local de l’ARS La Rochefoucauld-en-Angoumois, 8 juillet 2023, La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Initiation à la spéléologie avec l’ARS sur le karst de La Rochefoucauld Samedi 8 juillet, 14h30 local de l’ARS gratuit sur inscription par téléphone ou par mel

Venez vous initier à ce sport méconnu qu’est la spéléologie qui mêle découverte, performance sportive, visite et sciences. Après une randonnée souterraine vous pourrez voir un diaporama qui vous montrera les multiples facettes de cette activité.

local de l’ARS 37 route de Chazelles 16110 La Rochefoucauld en Angoumois La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « doucet.danielle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 45 79 17 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 38 00 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T15:00:00+02:00

spéléologie sciences karst sport Dates_Différentes

ARS LR