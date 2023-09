Opération Nettoyons la Nature Local de l’APASMC, 8 rue Jean-Henri Fabre Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Opération Nettoyons la Nature Local de l’APASMC, 8 rue Jean-Henri Fabre Arles, 23 septembre 2023, Arles. Opération Nettoyons la Nature Samedi 23 septembre, 09h00 Local de l’APASMC, 8 rue Jean-Henri Fabre Rendez-vous dès 9h pour un coup de propre des rives des canaux à Arles.

Et avant un petit café pendant la distribution des gants.

Casse-croute de midi offert par l’APASMC à tous les participants. Local de l’APASMC, 8 rue Jean-Henri Fabre 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:30:00+02:00

