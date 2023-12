Être avec les abeilles Local de la Ruche Vinsobres, 1 décembre 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

L’Abeille vinsobraise et l’association La Ruche de Noé vous proposent une projection du film « être avec les abeilles »..

2023-12-13 20:30:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Local de la Ruche

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Abeille Vinsobraise and the association La Ruche de Noé invite you to a screening of the film « être avec les abeilles ».

La Abeille Vinsobraise y la asociación La Ruche de Noé organizan la proyección de la película « être avec les abeilles ».

Die Abeille vinsobraise und der Verein La Ruche de Noé bieten Ihnen eine Vorführung des Films « être avec les abeilles » (Bei den Bienen sein) an.

