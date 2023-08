FÊTE DE LA POMME ET MARCHE AUX PUCES Local de la presse à fruit Cappel, 17 septembre 2023, Cappel.

Cappel,Moselle

Organisés par les arboriculteurs de Cappel. Les inscriptions au marché aux puces se font uniquement pour *l’intérieur de la salle* au 07.86.03.48.11 au tarif de 3€ le m/l. , les exposants désirant l’extérieur, seront placés au fur et à mesure de leurs arrivées et là c’est 10€ les 5 m/l avec possibilité de laisser sa voiture derrière le stand. Marché aux puces dès 7h00. Pour la fête de la pomme exposition des fruits, renseignements sur les arbres fruitiers et commandes d’arbres, vente du jus de pomme, visites de la fabrique de jus de pomme à 10h/15h et 16h ainsi que la distillation avec le nouvel alambic Aroma 4 ! Entrée libre pour les visiteurs. Pizza flamm au feu de bois dès 18h. Restauration, café gâteaux, buvette tout au long de la journée et pizza-flam au feu de bois dès 18h.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 07:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Local de la presse à fruit Rue de la Forêt

Cappel 57450 Moselle Grand Est



Organized by the Cappel arboriculturists. Registration for the flea market is only open for *inside the hall* by calling 07.86.03.48.11 at the rate of 3? per m/l. exhibitors wishing to set up outside the hall will be placed as and when they arrive, at a cost of 10? per 5 m/l, with the possibility of leaving your car behind the stand. Flea market from 7.00 am. For the apple festival, fruit displays, information on fruit trees and tree orders, sale of apple juice, tours of the apple juice factory at 10 a.m.-3 p.m. and 4 p.m., and distillation with the new Aroma 4 alembic! Free admission for visitors. Wood-fired pizza from 6pm. Catering, coffee cakes, refreshments all day long and wood-fired pizza flames from 6pm.

Organizado por los arboricultores de Cappel. Sólo es posible inscribirse en el mercadillo *dentro del pabellón* llamando al 07.86.03.48.11 a razón de 3? por m/l. los expositores que deseen instalarse en el exterior lo harán a su llegada, a razón de 10? por 5 m/l, con la posibilidad de dejar el coche detrás del stand. Mercadillo a partir de las 7.00 h. Con motivo de la fiesta de la manzana, habrá una exposición de frutas, información sobre árboles frutales y pedidos de árboles, venta de zumo de manzana, visitas a la fábrica de zumo de manzana a las 10.00, 15.00 y 16.00 horas, ¡y destilación con el nuevo alambique Aroma 4! Entrada gratuita para los visitantes. Pizza flambeada al horno de leña a partir de las 18.00 h. Catering, café, pasteles, refrescos durante todo el día y flambeado de pizza al horno de leña a partir de las 18.00 h.

Organisiert von den Obstbauern aus Cappel. Die Anmeldungen für den Flohmarkt erfolgen nur für den Innenbereich der Halle unter der Nummer 07.86.03.48.11 zum Preis von 3 Euro pro Meter. aussteller, die den Außenbereich nutzen möchten, werden nach ihrer Ankunft platziert und zahlen 10 ? für 5 m/l, mit der Möglichkeit, das Auto hinter dem Stand stehen zu lassen. Flohmarkt ab 7.00 Uhr. Zum Apfelfest Obstausstellung, Informationen über Obstbäume und Baumbestellungen, Verkauf von Apfelsaft, Besichtigung der Apfelsaftfabrik um 10:00/15:00 und 16:00 Uhr sowie Destillation mit dem neuen Destillierapparat Aroma 4! Freier Eintritt für Besucher. Flamm-Pizza aus dem Holzofen ab 18 Uhr. Verpflegung, Kaffee und Kuchen, Erfrischungsstände während des ganzen Tages und Pizza Flamm aus dem Holzofen ab 18 Uhr.

