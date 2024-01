Goûter violent: THE MANNISH BOYS / PHANTOM ASS Local C4 Marseille, dimanche 3 mars 2024.

Goûter violent: THE MANNISH BOYS / PHANTOM ASS ♫♫♫ Dimanche 3 mars, 15h30 Local C4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T15:30:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-03T15:30:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

THE MANNISH BOYS : Rock

PHANTOM ASS : Hardcore Punk Thrash

https://youtube.com/@phantomasshctm

Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

