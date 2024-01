Usken / Jules Henriel Local C4 Marseille, dimanche 18 février 2024.

Usken / Jules Henriel ♫♫♫ Dimanche 18 février, 17h00 Local C4

Usken (Indie Trip-hop – Marseille)

C’est en juillet 2016, lors d’un périple de plus de 4 000 kms aux quatre coins de la Scandinavie, qu’Isabelle (ex chant LO*) et Yann (ex guitare LO*) découvrent une minuscule île à l’entrée d’un fiord norvégien Usken. Une guitare, un ordinateur prêté sur place et quelques explications sur l’utilisation de samples par les musiciens locaux sonnent comme une évidence Usken sera un duo, et, c’est l’utilisation de machines qui permettra de concilier des influences aussi variées que le trip hop et la musique électronique pour Isabelle, le garage et la surf music pour Yann.

JULES HENRIEL

« Jules Henriel, le chanteur de parade, entre ballade mélancolique et rage contenue, venez redécouvrir son projet solo, désormais très électrique et exalté ! »

