(indie/punk, Toulouse)

Premier concert à Marseille pour le quatuor toulousain No Drama, dont le premier EP éponyme vient de sortir chez Hidden Bay Records & Seitan’s Hell Bike Punks !

nodrama.bandcamp.com

Après une année à peaufiner un set live, ouvrant pour Come, Spite House ou encore Cosmopaark, le groupe a enregistré un premier EP de démos en mai dernier, influencé par l’indie rock 90’s comme par l’emo et le shoegaze. Enrobées dans des refrains entraînants, leurs paroles laissent toutefois place à un certain sarcasme, abordant les aspects les plus absurdes du salariat, le Brexit ou la phobie sociale.

Ça se passe au Local C4 !

20h // Prix libre

