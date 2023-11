Journée de soutien au C4: Catalogue, Balmer, Mumuse, Jules Henriel, Pompon sauvage… Local C4 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Journée de soutien au C4: Catalogue, Balmer, Mumuse, Jules Henriel, Pompon sauvage… Local C4 Marseille, 2 décembre 2023, Marseille. Journée de soutien au C4: Catalogue, Balmer, Mumuse, Jules Henriel, Pompon sauvage… Samedi 2 décembre, 16h00 Local C4 Prix libre Journée de soutien pour aider les ami(e)s du C4/Cats Commodities, 100 % de la recette de la journée sera reversée aux gérants de l’endroit. Vous retrouverez 5 artistes/groupes merveilleux, 3 Djs grandiloquents, un conteur fantastique et des cocktails mirifiques pour les papilles. Entrée : Prix libre (merci d’avance nos chouchous).

_____________________________________________________________

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Local C4 Adresse 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Local C4 Marseille latitude longitude 43.293567;5.387399

