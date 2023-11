GOUTER VIOLENT; Pompon sauvage / La Chaminas de l’air Local C4 Marseille, 26 novembre 2023, Marseille.

GOUTER VIOLENT; Pompon sauvage / La Chaminas de l’air Dimanche 26 novembre, 17h00 Local C4

Un GOUTER VIOLENT 100% sauvage et féminin/iste/elles enfin bref elles sont sarcastiques, douées, cool et talentueuses com on!

_____________________________________________________________

Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00

