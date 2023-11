La Vague Local C4 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille La Vague Local C4 Marseille, 16 novembre 2023, Marseille. La Vague Jeudi 16 novembre, 19h00 Local C4 On se tente un jeudi retour vers le futur avec la sélection pointue et dansante de la Vague!

Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:30:00+01:00

